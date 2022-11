En 5 minutos: los tres ejercicios que practica Sofía Vergara para lucir glúteos de acero

Los años no parecen pasar para Sofía Vergara, quien a los 50 se muestra igual de energética, espléndida y bella que siempre. Como en toda su carrera, la actriz sigue siendo una de las grandes sensaciones del mundo del espectáculo, por lo que no hay momento en el que deje de estar en tendencias. Mucho más ahora que la intérprete de Gloria en Modern Family se animó a mostrar parte de su rutina deportiva, con la que consigue mantenerse saludable y en forma. Rápidamente, su clip ejercitándose se volvió viral y causó sensación en la red.

La conductora de America’s Got Talent es conocida, además de sus trabajos televisivos, por tener una de las figuras más envidiadas de toda la industria. Y, como suele ocurrir, su figura no llegó por arte de magia, sino que tuvo que entrenar y mantener una alimentación saludable para conseguirla. Todo es cuestión de hábitos y ser constante en el tiempo. Por eso, aunque sea un día de semana, Sofía cumplió con su hora de ejercicios diarios y, esta vez, no dudó en compartir un fragmento de ella con sus seguidores.

El entrenamiento de glúteos de Sofía Vergara

En Instagram, Sofía Vergara cuenta con más de 27 millones de seguidores que no se pierden ninguna de sus publicaciones. Mucho menos aquella en la que reveló sus tres ejercicios favoritos para trabajar la zona de los glúteos. Fue mediante un corto video, en el que sonaba la canción ‘Titi me preguntó’ de Bad Bunny, que la actriz colombiana reveló su rutina de menos de cinco minutos. Para hacerlos, sólo necesitarás una esterilla para apoyarte y una banda elástica para sumar resistencia.

Ejercicio 1 de Sofía Vergara

El primer ejercicio que realiza Sofía Vergara para trabajar glúteos comienza desde una posición cuadrúpeda, es decir que apoyamos las manos y las rodillas en la esterilla, o en un banco bien firme. También puedes sumar las ligas de resistencia en los muslos, para luego empezar a elevar una de las piernas, bien estirada, hasta que la altura del pie supere la de los glúteos. Regresa la pierna al lugar y repite al menos 10 veces antes de hacer lo mismo con la pierna contraria.

Ejercicio 2 de Sofía Vergara

Para el segundo ejercicio, tienes que recostarte sobre tu lado izquierdo, mantener la pierna izquierda flexionada y elevar la otra pierna lo más posible, mientras la tienes estirada.

Ejercicio 3 de Sofía Vergara

Para el último ejercicio que recomienda la diva debes colocarte en la posición de la pirámide, con los pies y manos apoyados en el suelo y la espalda bien estirada. Desde allí comienza a elevar la pierna derecha estirada y con el pie en punta.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.