Una vez más, Sol Pérez se llevó todas las miradas con el look que eligió para el debate de Gran Hermano. Ahora no sólo deslumbra en la pantalla de Canal 26, sino que lo hace en cada salida que tiene en Telefe por el reality más visto de la TV argentina.

Este lunes, Santiago del Moro y un variado panel recibieron a Mora, la última eliminada de la competencia. La joven quedó afuera de la casa luego de recibir el 60,07% de los votos del público.

Para la ocasión, Pérez eligió un llamativo vestido rosa que combinó con una bandana como las que usa Alfa, otro de los hermanitos. En los pies, lució un precioso calzado color amarillo.

Como era de esperar, la joven compartió el conjunto en su cuenta de Instagram. En la red subió un pequeño álbum de fotos que recibió cientos de elogios. "Se viene Mora en Gran Hermano", escribió junto a las postales.

"Amé tu look", "Bomba", "Estás hermosa", "Qué mujer, no se puede creer", "Icónica", "Diosa, reina", "Todo te queda bien", "Mujer del bien" y "No podés más", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las fotografías.

El álbum de fotos de Sol Pérez que recibió cientos de elogios

Y esto no es novedad, ya que cada vez que Pérez comparte una nueva publicación, sus admiradores la llenan de lindos comentarios. Ocurre tanto en el contenido que comparte entrenando, de sus vacaciones, junto a su futuro esposo o cocinando. Sol Pérez es una de las figuras argentinas más queridas en la red.