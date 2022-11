Todas las polémicas en la relación entre Ferka y Christian Estrada

En las redes sociales Ferka y Christian Estrada mostraban tener una relación envidiable. Sí, tenían algunas crisis e incluso llegaron a separarse en algún momento, pero siempre estaban muy unidos… hasta ahora.

Parece que no todo lo que brilla es oro y esto quedó demostrado una vez más después de que la concursante de Inseparables y el papá de su hija anunciaran su separación y se desatara una olla llena de polémicas que han estado inundando los medios en las últimas semanas.

Hace varios meses que la actriz mexicana y su pareja, con quien se comprometió hace poco, están envueltos en todo tipo de dichos. Primero se dijo que Christian Estrada había querido poner fin a la relación porque se había enterado de que a Ferka le gustan las mujeres. De este tema el hombre se negó hablar, aunque admitió tener conocimiento sobre el polémico asunto.

"María Fernanda es la madre de mi hijo y la respeto; si sí fue (que anduvo con una mujer) lo que vi y leí que sacaron de ella, no puedo opinar. Sí, vi algo de hace años que supuestamente pasó, pero si ella lo hizo o no es su problema, no puedo opinar si le gustan las mujeres o no; yo llevo dos años con ella, no la conocía antes”, afirmó.

Este tema pasó a segundo plano cuando comenzó a surgir que el verdadero inconveniente era que ella se hacía cargo de todo el hogar y él no ponía un peso, a pesar de que se la pasaba viajando.

Tras ver la catarata de rumores y toda la información que estaba circulando en las redes, fue Ferka quien decidió publicar un comunicado oficial en el que habla de los verdaderos motivos de su separación, afirmando que el detonante fue la violencia emocional que sufrió por parte del padre de su hijo.

Ferka y Christian Estrada el día de su compromiso.

“No supe poner límites a tiempo, no lo hice”, dijo durante una entrevista en el programa Hoy. “Jamás iba a permitir que me transgredieran ni física, ni verbal, ni emocionalmente, y ahí fue cuando yo dije que me amo mucho, no más”.

Emocionada hasta las lágrimas, dijo que “a pesar de que yo amara muchísimo a esta persona, porque lo elegí como el padre de mi hijo, pero al final de cuentas tengo que poner límites porque yo me amo, pero me confundí… decidí poner este alto porque hay violencia emocional”.

A pesar de que ella sostiene que es la única vez que va a hablar sobre el tema, todo esto no va a terminar acá. Es muy probable que Estrada salga a dar su versión sobre todos los dichos de su expareja.

¿Qué opinas de la polémica relación de Ferka y Christian Estrada?