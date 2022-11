De Frida Sofía a Ferka, las relaciones y los escándalos de Christian Estrada

Hace algunos años atrás, Christian Estrada tuvo una relación amorosa con Frida Sofía que terminó en un total escándalo mediático. Sin embargo, con el paso del tiempo él siguió con su vida y conoció a María Fernanda Quiroz "Ferka", mujer de la cual se enamoró perdidamente. Comenzaron una relación y al tiempo tuvieron un bebé. Sin embargo, hace poco se separaron y el día de ayer ella por fin reveló los motivos: sufría violencia psicológica por parte de su expareja.

Tal como parece, la vida de Christian constantemente se ve rodeada de escándalos. Pues allá por el 2018 mantuvo un vínculo afectivo con Frida Sofía, la cantante e hija de Alejandra Guzman. Sin embargo, las cosas terminaron de muy mala manera y con hechos inesperados que saltaron a la luz. Resulta que llegando al fin de la relación Frida quedó embarazada, pero interrumpió el embarazo debido a la falta de apoyo de su exnovio y lo acusó de engañarla con su propia madre.

Frida Sofia via Instagram.

Tiempo después de lo sucedido, Estrada conoció a la reconocida actriz Ferka, en el programa "Guerreros 2020". Con el paso de los meses comenzaron una relación que desde afuera parecía casi de película, llena de amor y respeto. Rápidamente tuvieron un hijo, por lo que fueron el blanco del la opinión pública, así que constantemente hicieron apariciones mediáticas presentando a su bebé, para luego anunciar su compromiso. Sin embargo, hace un tiempo atrás salió a la luz que la pareja feliz había puesto fin a la situación marital.

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada, imagen de Instagram.

Por esta razón y luego de meses María Fernanda Quiroz rompió el silencio y subió un comunicado a su cuenta personal de Instagram. La actriz reveló algunos detalles íntimos sobre su tormentosa relación con Christian y la razón por la cual se separaron, a meses de haber anunciado su compromiso. "Mujeres, siempre recordemos que nada ni nadie bajo ninguna circunstancia debe agredir sus valores, su integridad, su inteligencia, su valor y su autoestima", expresó en el mensaje. Asimismo reveló que hizo pública su postura para cuidar su bienestar y el de su hijo.

Comunicado de María Fernanda Quiroz, publicado en Instagram.

Ayer la actriz participó en el programa matutino 'Hoy' y declaró al respecto: "Chicas, lo único que yo les puedo decir es que se hagan caso cada vez que vean un foco rojo. Yo no supe poner límites a tiempo", expresó muy conmovida. Además, reveló que a pesar de que amara a su expareja y apostara por su familia llegó un momento donde no aguantó más, así que eligió terminar la relación y elegirse a sí misma. "Al final de cuentas tengo que poner límites porque yo me amo, pero me confundí... decidí poner este alto porque hay violencia emocional", comunicó.