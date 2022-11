Prepárate para ver el esperado reencuentro entre Thalía e Itatí Cantoral, 25 años después de ‘María la del Barrio’

‘María, la del barrio’ fue una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos, que tuvo a Thalía como la inolvidable protagonista. En el momento en el que salió al aire, en 1996, la actriz estaba en el auge de su carrera en la pantalla chica, puesto que venía de estar al frente de ‘Rosalinda’, ‘María Mercedes’ y ‘Marimar’.

Sin duda, en ‘María, la del barrio’ Thalía sobresalió. Allí, interpretó a una humilde, preciosa y carismática recolectora de basura que llega a ser la sirvienta de la familia De la Vega, donde conoce al hombre de sus sueños. Pero nada fue fácil para María. Pues, como en todo melodrama, hay un villano que se encarga de complicar las cosas. En esta, era la inigualable Soraya Montenegro, a cargo de Itatí Cantoral.

LOS PERSONAJES DE THALÍA E ITATÍ CANTORAL SE ODIABAN.

Itatí hizo un trabajo espectacular como villana, puesto que, hasta la fecha, los espectadores recuerdan algunas de las escenas más icónicas de la telenovela. Como aquella en la que gritó: “¿Qué haces besando a la lisiada?”, “¡Te dije que no se te ocurriera poner los ojos en él y los pusiste!”.

Sin embargo, detrás de cámaras, la relación entre ambas actrices no era así de mala. Esto lo dejaron en claro con un nuevo video que comenzó a circular en la red, en el cual aparecen Thalía e Itatí Cantoral reunidas, después de 25 años de haber grabado ‘María, la del barrio’.

El reencuentro de Thalía e Itatí Cantoral

Hace un par de días, las redes sociales fueron testigos de un icónico reencuentro para los fanáticos de las telenovelas. Pues, se juntaron, nada más ni nada menos que Thalía e Itatí Cantoral, quienes interpretaron a María y Soraya, respectivamente, en ‘María, la del barrio’.

Pero no sólo se sacaron un par de fotografías a pura sonrisa y abrazo, sino que también se animaron a recrear un par de escenas del melodrama. La propia Itatí fue quien viajó a Nueva York para ver a la cantante mexicana, lo que fue una gran sorpresa para la esposa de Tommy Mottola.

De acuerdo a lo que trascendió, el reencuentro se dio en un lujoso restaurante de la ciudad estadounidense, donde no dudaron en grabar un par de videos. Thalía, por su parte, subió a un reel de Instagram cantando su nuevo tema "PSYCHO B**CH", junto a su comadre. En otro clip, las actrices recrearon una de las escenas de ‘María, la del barrio’, simulando una pelea donde Cantoral toma del cabello a Thalía.

''Guapita, aquí estoy con la mujer más guapa de todo Estados Unidos, aquí en New York'', expresó Itatí a lo que Thalía contestó: ''Mi amor te quiero y te extrañaba yo tanto, nada más no me vayas a desgreñar''.

En la descripción del video, Itatí escribió: "Mi amiga hermosa mi comadre del alma, gracias por esta tarde mágica @thalia". Por supuesto, el posteo se hizo muy popular y cosechó miles de ‘likes’ y comentarios aplaudiendo la dupla.