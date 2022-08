Qué dijo Itatí Cantoral acerca del día que conoció a Selena Quintanilla

En su paso por este mundo, Selena Quintanilla no sólo se destacó por su brillante voz y sus pegadizas melodías. La joven estadounidense con ascendencia mexicana también brillaba cuando actuaba. Ejemplo de ello están sus videoclips y también algunas participaciones que hizo tanto en la pantalla grande como en la chica.

En televisión fue parte de Dos mujeres, un camino, la telenovela mexicana de creada y producida por Emilio Larrosa para Grupo Televisa en 1994. Estuvo protagonizada por Erik Estrada, Laura León y Biby Gaytán y contó con las actuaciones antagónicas de Enrique Rocha, Claudio Báez, Luz María Jerez, Elizabeth Dupeyrón, Lorena Herrera, Eduardo Liceaga y Rodrigo Vidal.

Dos mujeres, un camino

Era la historia de un camionero y hombre de familia que estaba extremadamente enamorado de su esposa y que hace constantes viajes entre México y Estados Unidos transportando mercadería. En uno de sus recorridos, casi atropella a una bella joven y es flechado por Cupido casi al instante.

Itatí Cantoral

Otra de las que también participó en la ficción fue Itatí Cantoral, ella le daba vida a Graciela Torres Núñez y fue uno de sus primeros trabajos en la televisión. Al igual que todos en el elenco, la actriz estaba expectante a lo que iba a ocurrir con la llegada de Selena Quintanilla al set de filmación, ya que la Reina del Tex-Mex se encontraba en la cima de su carrera y no había quién no hablara sobre ella.

Sin embargo, Cantoral quedó sorprendida con lo que ocurrió cuando llegó Selena ya que no fue nada parecido a lo que imaginaba. Aquí te contamos lo que dijo acerca del día que la conoció. "Pensábamos que iba a llegar como la típica estrella que no iba a saludar a nadie, con sus 50 mil guaruras, que no te le podrías acercar", expresó la actriz mexicana.

Selena Quintanilla

Y agregó: "De repente vemos a una hermosa muchacha, con un cuerpazo, que saluda a todo el mundo de beso y que empieza a platicar y nos quedamos fríos de que Selena era una gran persona".