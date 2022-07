Es actualmente, una de las personas más dinámicas en las redes sociales. Se trata, nada más y nada menos, que de Thalía, quien, esta vez, se hizo viral en las plataformas digitales y no por su música. La actriz y cantante vivió un momento desagradable y de lo más curioso. Todo, minuto a minuto, se vio a través de su Instagram.

Thalía y el momento desagradable que vivió

Nadie se lo imaginaría, porque fue insólito. El momento más desagradable que le tocó vivir a Thalía fue cuando, de repente, mientras disfrutaba de estar relajada frente a su piscina, captó con su cámara de teléfono a un ratón que estaba merodeando a su alrededor.

El hecho en concreto ocurrió mientras la artista mexicana estaba dando un paseo por su enorme jardín y de la nada, mientras iba grabando para sus seguidores en Instagram, los sorprendió con unas palabrotas ante la sorpresa de ver que andaba un roedor en su piscina.

No obstante, en un principio creyó que se trataba de una rana y aun así expresó su desprecio hacia el anfibio. Pero, al detenerse y acercarse, se dio cuenta de que realmente se trataba de una rata que se había caído al agua.

Críticas y solidaridad: La explicación y final feliz en su Instagram

“Yo acabo de ver una cosita aquí, como algo ahí. Yo pensé que era una rana y miren lo que es, ¡pobrecito! ¿Qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando. ¡No, no, no, por favor!” fue la expresión inmediata de Thalía.

Casi sin pensarlo, ni recordar que en ese momento estaba grabando en vivo para sus seguidores, la cantante dijo algunas groserías que le salieron del alma. A esto, rápidamente sus seguidores la criticaron por sus palabrotas, aunque al final, demostró que hizo todo lo posible para ayudar al animal a que saliera del agua y escaparse por la grama con la ayuda de una toalla que buscó en su cocina.

La imagen del desagradable momento que vivió Thalía tras rescatar un ratón de su piscina.

“Es como un ratoncito de campo, pero yo traje una servilleta para que solito se salga, tampoco me va a brincar. A ver, que se suba; a ver súbete”, le dijo, a lo que agregó: “Ahí va, ahí va”. Finalmente, la mexicana expresó: “¡Pua, me va a brincar, no mam!. ¡Lo salvamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien, precioso? Ok, hermosura, bye”, manifestó para todos los fieles seguidores que la seguían en su vivo.

El momento que vivió Thalía y quedó retratado en su Instagram le puede suceder a cualquiera. De la misma manera, su inesperada reacción no debería ser juzgada ni criticada, ya que luego se retractó.