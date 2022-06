Llorar de felicidad: Thalía volvió a las redes sociales y al estudio de grabación

La artista mexicana Thalía volvió a dar señales de estar activa y produciendo nuevas canciones para sus fans, y las redes sociales se transformaron en el epicentro de la alegría. Después de un tiempo sin actualizar su catálogo de música, la intérprete de Regresa a mí mencionó que estaba creando un “nuevo proyecto musical”, situación la había hecho llorar de la felicidad.

“Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”, mencionó la artista. Thalía no adelantó nada sobre el proyecto en el que está trabajando, solo mencionó que próximamente daría detalles, dejando a la expectativa a sus fans.

El último álbum que lanzó Thalía fue desAMORfosis en mayo de 2021, cuyo nombre es un juego de palabras entre “desamor” y “metamorfosis”. Dentro de este lanzamiento se encuentran temas como Mojito, Eres mío, Bolsito caro, No te Vi, Barrio y TICK TOCK, canción que realizó en colaboración con Farina y Sofía Reyes.

Thalía.

En la portada de desAMORfosis aparece una ilustración hiperrealista de la cantante “desarmándose”, en la imagen está vestida con joyas que brillan, una corona con diamantes y una ventana que deja ver el interior de su caja toráxica. Allí se encuentra un corazón, una espada, la columna vertebral así como collares de perlas que simulan las clavículas.

Además del buen recibimiento que tuvo desAMORfosis, hace más de un año Thalia recreó fotografías de su pasado. La revista encargada de realizarle dicha sesión fue Vogue. “Thalia recrea sus looks más icónicos en ‘Mi vida en looks’”, escribió la cuenta de Instagram. La famosa cantante de 50 años suele compartir de manera constante su rutina diaria, momentos de relajación proyectos musicales e incluso Tik Toks con sus más de 18 millones de seguidores, sin embargo, en los últimos días había reducido significativamente su actividad en Instagram.

Tapa del disco desAMORfosis.

A finales de 2021 Thalía explicó a sus admiradores que tenía un fuerte dolor de espalda y, por eso, no había tenido energía para subir historias y otras publicaciones en sus redes sociales. La intérprete de temas como No me acuerdo subió una historia a su Instagram y narró que su lesión era imposibilitante, pues no la dejaba ni siquiera caminar; el motivo por el cuál se lastimó fue que se agachó de forma precipitada para cargar a su perrita chihuahua, esto a pesar de haber perdido condición, ya que dejó de ejercitarse hace unos meses.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja en paz, no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses. Y en una de esas se me descompuso la espalda y justo me agaché por Gigi la chihuahua y cuando me levanté me quede así”, mencionó Thalía.

Thalía.

En dicha grabación, la cantante apareció usando un filtro de lentes con brillo dorado, ojos agrandados y el cabello rojo. Además de compartir su situación de salud, la famosa actriz e influencer solicitó a sus fans que tuvieran calma ante su falta de actualizaciones en redes sociales. “Qué feo que te duela la espalda. Ya estoy haciendo acupuntura, ejercicios importantes para volver a condicionar los músculos internos. Y yo ya quiero correr, bailar, brincar, salir, subir… así como soy”, mencionó.