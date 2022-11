El divertido video de Catherine Fulop desde Venecia que se llevó todas las miradas

Hasta hace poco, Catherine Fulop salía con frecuencia al aire del ciclo radial de Santiago del Moro. Sin embargo, optó por dar un paso al costado y al respecto, explicó: "No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo: ‘Vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas’. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando".

Catherine Fulop

Y continuó: "Tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija. Por suerte ella viene más seguido a la Argentina por su música, pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes".

"Me daba pena decir que mi iba por mucho tiempo y faltar tanto al trabajo, no es mi espíritu. Ellos entendieron mi situación y amo a mis compañeros", señaló Fulop.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Así es que armó las valijas y se dirigió junto a su esposo, Ova Sabatini, al continente europeo. Desde allí, hace ya unos cuantos días que Cathy deslumbra con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas.

Ahora, en su última publicación, subió un divertido video desde Venecia que se llevó todas las miradas. "Eres lo mejor", "Qué vista más hermosa" y "Eres única", son algunos de las decenas de mensajes que se alcanzan a leer.