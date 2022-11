Cuánto gana Luis Enrique por sus transmisiones en Twitch

Una de las grandes sensaciones de este Mundial de Qatar 2022, son las transmisiones en vivo, por Twitch, del entrenador de la Selección de fútbol de España, Luis Enrique Martínez García. Luis Padrique como ya se le dicen en algunas comunidades y medios, lleva ya 7 streams en la plataforma de Amazon.

De hecho, se espera que antes del último partido de España vs Japón, vuelva a emitir contenido, y los números de las transmisiones son una locura.

Es verdad que en su primera emisión alcanzó los 120.000 espectadores de media. Pero después logró mantenerse con algo menos de 50.000 viewers por vivo y con picos de 150.000, confirmándose como la gran revelación de la Copa del Mundo, consigna As.

"Tengo 5317 suscriptores", dijo Luis Enrique en su momento, pero sigue sumando adeptos poco a poco en su canal de Twitch. Teniendo en cuenta que el seleccionador se lleva un 50% de la suscripción, ganaría unos 11.000 dólares, que pasándolo por impuestos y cambio de moneda, se quedan con 6000-7000€.

No obstante, sumado a esto hay que contemplar lo que ganará también con anuncios y donaciones, pero esto da igual, porque Luis Enrique no se va a quedar nada. Ya que ha asegurado que todo lo que gane lo va a donar, aunque no ha dicho a qué o dónde, ya confirmará cómo será el proceso.