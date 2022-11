La tajante respuesta de Luis Enrique sobre si España es la mejor selección del Mundial: “Rotundamente…”

Los streams de Luis Enrique son una fuente inagotable de títulos y frases llamativas. El DT de España, muy distendido, se presta al ida y vuelta con el chat y, así como regala momentos divertidos, también hace análisis rigurosos. Tras el empate ante Alemania, el murciano dio su parecer sobre si la Roja es el mejor equipo del Mundial de Qatar 2022 hasta el momento.

Directamente desde su set en la Universidad de Doha, el entrenador fue tajante con su respuesta sobre sí hay mejores selecciones que España en esta Copa del Mundo: "¿En el aspecto futbolístico, que domine los aspectos del juego que dominamos nosotros? No, rotundamente no. Y se lo digo a los jugadores, no", disparó.

Luego, Luis Enrique, con inteligencia, aseguró que hay otros equipos que dominan mejor otras facetas de los partidos: "¿Selecciones con más pegada que nosotros? Sí, claro, alguna hay evidentemente. Las favoritas, las que han ganado los dos partidos como Francia y Brasil [NdR: todavía no había jugado Portugal, que venció a Uruguay]. Nadie se puede asombrar de ver lo que hacen", explicó.

Tras esa breve aclaración, Luis Padrique, como lo apodaron en las redes sociales, retomó el análisis sobre su España, que lleva cuatro puntos de seis posibles, y resaltó que no le temen a estos equipos: "Ningún miedo en tener que afrontarlos. Ya hemos jugado con Francia recientemente y tuvimos chances de llevarnos el partido".

Por último, el técnico español, con pasado en el Celta de Vigo, Roma y Barcelona, apuntó: "Es cierto que nosotros intentamos buscar los puntos positivos para reforzar a nuestro equipo". España cerrará el grupo ante Japón este miércoles y un empate le bastará para clasificar a octavos de final del Mundial de Qatar 2022.