La increíble promesa de Luis Enrique si España sale campeón del mundo

Tras el empate con Alemania, por 1 a 1, la Selección de fútbol de España continúa a paso firme en el Mundial de Qatar 2022, con la intención de llegar hasta la final de certamen. Luis Enrique Martínez García, entrenador de La Roja, sabe que su equipo bien perfilado de cara al título, pero no le teme al compromiso de realizar promesas, si es que su equipo se alza con la Copa del Mundo.

Vale recordar, que el director técnico ha innovado en este torneo con las transmisiones en vivo y ha acercado la figura del DT a los aficionados españoles. Allí le pueden realizar todo tipo de preguntas a Luis Enrique. Y en la transmisión de este lunes, el seleccionador no descartó del todo postularse a presidente del gobierno español.

De hecho, bromeó este lunes sobre la posibilidad de tener "una opción" de promesa si ganasen el Mundial de Qatar, de presentarse a las elecciones a presidente del Gobierno.

"Podría ser una opción. Eso sí, me comprometería a que si en el año no cumplo con el 50% de las cosas que prometo, me voy. No estaría mal eso. Te puedes equivocar pero al menos cumple el 50% de las cosas", señaló.

Además, aprovechó de darle una crítica a la clase política. "Yo no veo a ningún partido que valore algo que haga algo el gobierno de turno. Ninguno. Un poco de sentido común y si el gobierno hace algo bien hay que valorarlo", señaló.