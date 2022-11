¿Qué pasó realmente entre Carlos Ponce y Ximena Duque?

Recién cuando pasaron dos años de la separación de Ximena Duque con Carlos Ponce, la propia actriz se animó a contar durante una entrevista el verdadero motivo de su ruptura.

Vale recordar que estuvieron juntos durante 6 años y hasta eran una de las parejas más bellas y admiradas del mundo del espectáculo. Su hermoso noviazgo acaparaba todos los titulares y derretía de amor a sus incondicionales seguidores. A continuación te contamos todo.

Fue precisamente a finales de 2015 cuando, para sorpresa de todos, los actores Carlos Ponce y Ximena Duque decidieron ponerle fin a su romance. Inmediatamente, cada uno de ellos tomó caminos diferentes y, diferencia de otras separaciones mediáticas, la historia de amor entre ellos terminó en buenos términos y sin ningún tipo de escándalo de por medio.

Carlos Ponce y Ximena Duque: por qué se separaron

Durante una entrevista exclusiva y recién habiendo pasado dos años, la actriz colombiana Ximena Duque reveló que terminó su relación con Carlos Ponce porque el actor puertorriqueño no le daba la estabilidad dentro del matrimonio.

“Él era mi príncipe azul. Obviamente, con el tiempo, me doy cuenta que realmente mi príncipe azul era completamente diferente, porque yo necesitaba otras cosas que él no me podía dar”, dijo.

Asimismo, la artista afirmó que en ese momento: “quería saber que el hombre con el que yo estaba decidió formalizar su vida conmigo”. Más allá de que tenían una relación estable, Ximena dejó bien claro que “no era su esposa”.

Incluso, agregó: “¿Hasta qué punto uno espera, espera y espera? Y no lo juzgo para nada. Él es un hombre que quizás mañana conoce a la mujer de su vida y se casa, y nos sorprende a todos. ¡Ojalá! O quizás no, quizás él se enamoró una vez de la madre de sus hijos, y ya. Y para él el matrimonio quizás ya no es importante en su vida. Para mí lo era”.

Carlos Ponce y Ximena Duque cuando eran una hermosa pareja.

Sin más, Duque aseguró que para ella el amor no solo se trataba de ir y caminar hacia el altar y casarse, sino que era simplemente sentir el amor, recibir lo que ella sentía y que eso fuese recíproco.

Lo cierto es que durante un largo tiempo la actriz reconoció que luchó mucho por esa relación, ya que en ese momento no se imaginaba su vida sin su “príncipe azul”, aunque finalmente entendió que Carlos Ponce no era realmente para ella como había creído en un inicio.

¿Te gustaba la pareja que hacían?