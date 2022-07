Tras cinco años de ausencia, Ximena Duque negocia su vuelta a la televisión

En una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, la actriz y empresaria colombiana Ximena Duque anunció a sus seguidores que está en “conversaciones” negociando su vuelta a la televisión. De esta manera, sus fans tomaron con entusiasmo que la artista podría estar a un paso de regresar a las pantallas. Cabe recordar que Ximena brilló en telenovelas como “La casa de al lado” y “Corazón valiente”.

"Todavía no es seguro, pero estoy en conversaciones para hacer algo muy especial de regreso a la televisión. Nadie lo sabe. Todavía estamos en negociaciones", informó la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo. "No debí habérselos contado porque ahorita va a salir por todas partes, pero ustedes saben que me encanta darles la primicia", dijo Ximena.

Duque confirmó que está en conversaciones para volver a las pantallas.

Un proyecto acorde a sus valores

Si bien no reveló muchos detalles, Ximena dijo que el proyecto que la regresaría a la televisión es algo “chévere” que le gusta mucho, y que se encuentra acorde con los valores y principios de la vida que lleva. Sin lugar a dudas este anuncio ha sido esperado con muchas ansias por parte de sus fans.

"Estoy en conversaciones para hacer algo chévere que me gusta mucho, que va muy alineado con mis valores, con la vida que llevo, con mis principios", comentó la estrella.

¿Vuelve con una telenovela?

Los fans de la actriz quedaron ansiosos pero tranquilos a la vez ya que la artista los puso en primer plano. "Si se da ustedes serán los primeros en enterarse", les comunicó. "Así que crucen dedos por si quieren volverme a ver en la televisión", agregó Duque.

Aún no se sabe de que proyecto se trata, pero si está en línea con los valores y principios de vida de la actriz.

Ximena Duque empresaria

Al retirarse de la televisión, Ximena Duque cambió las cámaras y los reflectores por el mundo de los negocios.

La exestrella de Telemundo se había unido a una compañía de mercadeo en red que distribuye productos para el cuidado de la piel, y fruto de su trabajo, dedicatoria y talento, rápidamente alcanzó el puesto de directora ejecutiva. En ese momento incipiente de su vida empresarial, Ximena había declarado lo siguiente en sus redes sociales: "Hace siete meses di este paso, el paso a cambiar mi vida, el paso a no depender de la televisión y a tomar por fin el control de mis finanzas. Veía ese título muy lejos, pero gracias a los mejores seres humanos que puedo llamar familia, que es mi equipo triunfador, lo logré".