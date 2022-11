Qué opina Luis Enrique sobre mantener relaciones sexuales antes de los partidos

El entrenador de la Selección de fútbol de España, Luis Enrique, continúa con las transmisiones en vivo a diario, vía Twitch, para hablar con los aficionados. Y este jueves no fue la excepción.

Allí el DT español responde a todo tipo de interrogantes que los hinchas realizan, desde el rendimiento de sus dirigidos hasta la intimidad del plantel y la suya también.

De hecho, en esta oportunidad se tomó el tiempo de dar información sobre una costumbre que existe en el mundo del fútbol. “¿Eso de no mantener relaciones antes los partidos es verdad o mito? Pues aquí estamos concentrados y no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor un día antes del partido", manifestó Luis Enrique.

Y agregó: "Nosotros de hecho cuando estamos en los clubes y los jugadores duermen en sus casas, me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican y lo necesitan, pues bien. Qué tontería. Con sentido común cada uno con su pareja, o con su mujer, o con quien quiera pero entra dentro de la normalidad".

Y hasta sorprendió el entrenador con información de cuando él era jugador y la intimidad que mantenía con su mujer. "Yo de jugador cuando no íbamos concentrados, cuando podía con mi mujer pues hacíamos lo que teníamos que hacer”, argumentó Luis Padrique, como le dicen en el mundo de internet.