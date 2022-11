La exultante frase de Luis Enrique tras el 7-0 de España a Costa Rica: “Cuando las cosas salen así…”

España se floreó ante Costa Rica en su primer partido del Mundial de Qatar 2022. Toques, asociaciones y siete goles coronaron un debut perfecto para los de Luis Enrique que, como era de esperar, se mostró muy contento en conferencia de prensa.

España arrasó con Costa Rica en su debut en Qatar 2022.

Como siempre desde que asumió como DT, el ex Barcelona estaba en el ojo de la tormenta, ya que un paso en falso daría como resultado un centenar de críticas por su decisión de streamear, la no convocatoria de varios referentes y demás. Sin embargo, su España no dejó lugar a dudas: "Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Hemos estado excepcionales en el manejo del balón y en la finalización, con la misma filosofía que tiene la Selección durante años. Hemos estado excepcionales en la presión y los 17 que han participado han estado muy bien”, expresó.

Además, Luis Enrique aseguró que su equipo no podría haber tenido un mejor inicio en el Mundial de Qatar 2022: "Ha sido un partido muy especial para nosotros, porque queríamos empezar de la mejor forma posible. Ha salido todo redondo. España no suele empezar con victoria y hoy hemos roto esa racha. Costa Rica sabe competir, pero hemos sido superiores en todos los aspectos del juego".

Como bien afirmó su entrenador, España no había tenido buenos debuts en los últimos Mundiales. Sin ir más lejos, la Roja es el único equipo en haber perdido su primer partido y luego salir campeón en la misma edición, como sucedió en Sudáfrica 2010. Luego, recibió una goleada histórica ante Países Bajos por 5-1 en Brasil 2014 y protagonizó otro gran encuentro en Rusia 2018, cuando empató 3-3 contra Portugal.

Este domingo, los españoles jugarán ante Alemania, que tendrá la urgencia de ganar tras la sorpresiva derrota ante Japón. Sin embargo, Luis Enrique aseguró que sus dirigidos no aflojarán la marcha: "Este equipo no se va a relajar y va a jugar contra Alemania sin especular. Nos pueden ganar porque son una potencia. Pero iremos a buscar la victoria y no cambiaremos nuestra forma de jugar", cerró.