La cruda advertencia de Luis Enrique luego de la aplastante victoria de España

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, advirtió que el "elogio debilita" y prefirió la cautela luego de la histórica goleada en el debut por 7 a 0 ante Costa Rica, por el grupo E del Mundial de Qatar 2022.

"No tengo dudas de que vamos a competir con la misma intensidad en el próximo partido. El elogio debilita pero no se preocupen que este equipo no se va a relajar", avisó Luis Enrique tras el espectacular comienzo de la Roja, que se suma al grupo de candidatos a quedarse con el certamen por el buen fútbol que mostró ante un rival que poco pudo hacer ante semejante poderío.

"Fue un partido muy especial para nosotros. Quise poner énfasis en empezar la competencia de la mejor manera porque España es una selección a la que le cuesta empezar ganando pero hoy nos salió todo redondo", celebró el entrenador español.

Ahora deberá enfrentar a una herida Alemania, que perdió contra Japón por 2 a 1. "Fue sorpresiva la derrota de Alemania pero nos puede ganar. Eso sí, no será por relajación o por creer que el trabajo está hecho. Mi desafío es preparar al equipo después de un resultado como éste pero conozco a los jugadores y vamos a salir a competir con la misma intensidad", remarcó.

Luis Enrique, además, aprovechó para recordar una repetida crítica de la prensa española durante su ciclo. "Todos decían que nos faltaba gol y somos una de las selecciones que más marcan en el mundo. Nunca me preocupó la falta de gol", aseguró el ex DT de Barcelona.