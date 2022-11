Qué hizo Antonio de la Rúa luego de separarse de Shakira

En 2011 y luego de estar juntos poco más de una década, Shakira y Antonio de la Rúa comunicaron su separación. Si bien dijeron que era algo temporal, lo cierto fue que no fue así. Ella ya había conocido a Gerard Piqué y su corazón ya no le pertenecía al abogado hijo de Fernando de la Rúa, el ex presidente de la República Argentina.

La ruptura provocó gran enojo en el letrado e inició una batalla judicial contra la cantante colombiana. Al año siguiente de su distanciamiento, intentó congelar bienes de una cuenta de la artista en Suiza y también la demandó en Los Ángeles buscando una compensación económica por haber sido su consejero por varios años. Ninguno de los pedidos prosperó.

A los cinco años y tras varias idas y vueltas judiciales, Shakira y Antonio de la Rúa optaron por ponerle un freno a esta guerra que se había desatado en la Justicia. Ella continuó con su gran exposición mediática y él, eligió un perfil más bajo.

Tras romper con Shakira, De la Rúa encontró el amor en otra colombiana: Daniela Ramos. Ella fue reina de belleza y luego incursionó en la música. Juntos trajeron al mundo a dos hijos. Sin embargo, su relación no prosperó y en 2018 se separaron.

Hoy, el abogado argentino se dedica al rubro turístico y tiene hoteles de alta categoría en distintos países de América Latina.