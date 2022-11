Charlotte Caniggia se llevó todas las miradas con este video tomando sol

Después de meditarlo, Charlotte Caniggia aceptó ser parte de la segunda temporada del reality de eltrece que dio muchísimo de qué hablar en el último tiempo: El Hotel de los Famosos. Y al ser consultada sobre lo que haría si ganara el premio, como pasó con su hermano Alex en la primera entrega, contó: "Me iría a países que no conozco, como China, por ejemplo. Lugares raros".

Leyenda

"Alex me dio tips y me dijo que me haga amiga de todos, que vaya viendo quién es quién. Soy antisocial, me gusta estar con poca gente, cuando estén todos peleándose me iré a la naturaleza", expresó Charlotte.

Además de ella, para esta edición de El Hotel de los Famosos, fueron convocados Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Florencia Moyano, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Alex Caniggia en el Hotel de los Famosos

Sin embargo, a poco de comenzado las grabaciones del ciclo, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia renunció. Según revelaron, decidió irse por una fobia muy particular: la mugre y el amontonamiento.

En las redes, Charlotte suele ser muy activa y ahora, en su cuenta de Instagram, subió un pequeño video tomando sol y se llevó todas las miradas.