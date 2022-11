Camilo apoyará a un importante equipo de fútbol para el mundial

Camilo Echeverry, es uno de los artistas más influyentes de la música con amplia variedad en estilos y que está casado actualmente con Evaluna Montaner pero visto y considerado que quedan muy pocos días para el comienzo de la Copa del Mundo en Qatar varios medios han querido saber a quién pensaba alentar.

La familia montaner en la presentación del estreno de su reality show para Disney Plus.

La canción con Carlos Vives honrando a Colombia

Este año sacó el videoclip oficial de ‘Baloncito Viejo’ dejando en alto su amor por la amarilla, azul y roja bandera.

Y claro que su amor es infinito en que lo hizo notar en la descripción del video que subió a su cuenta de Instagram y que tiene más de 3.3 millones de visualizaciones.

“Ya salió Baloncito Viejo y yo me siento tan feliz y afortunado de hacer parte de esto a tu lado@carlosvives No me canso de decirte lo mucho que representa paramí hacer una canción contigo.Tantos años viéndote hacia arriba y admirando lo alto que dejas el nombre de nuestro país, y ahora vivir esto juntos!!! Colombia presente!! orgullo total”, rezaba.

A fin a su país, pese a los cambios

La selección colombiana no ha llegado a ser parte de este nuevo mundial, por lo que Camilo alentará desde afuera, si bien hubo cambios él sigue firme a que sus raíces son de allí por los que siempre apoyará a su país… sin embargo a la hora de una nueva elección’ sorprendió al decir que apoyará a la selección Argentina, puesto que su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner ha pasado gran parte de su vida allí.

¿Cuáles fueron sus palabras?

Camilo en una de las tantas entrevistas que le han hecho opinó al respecto.

"Soy un tipo muy positivo pero todavía estoy de luto porque Colombia no esté en el mundial. Mi corazón no se ha recuperado de ese golpe. Siento que deberíamos estar ahí. Teníamos todo para estar ahí. Dolor en el alma", respecto de que su club de amores no ha llegado a clasificar.

Además confesó que cuenta con muchos amigos que serán de la partida en las próximas rondas voy a estar ahí apretando los dedos por cada uno de ellos", aclaró.

Su amor por Argentina

Para cerrar contestó que varios de sus amigos están jugando en la selección Argentina: "Alentare a varios con mi familia, voy a estar haciendo especial fuerza para que gane”, cerró.

No olvidemos que los Montaner también tiene una vivienda aquí aquí Argentina y que parte de su corazón les pertenece a aquella patria.