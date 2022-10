La increíble fortuna que cobra Camilo por cada show

El esposo de Evaluna, Camilo, es uno de los artistas del momento y también uno de los más exitosos a nivel mundial. Dueño de una fortuna millonaria, según el portal Prensa Libre cobra entre 300 mil y 500 mil dólares por cada uno de los shows que brinda.

Camilo Echeverry nació el 16 de marzo de 1994 y, a sus 28 años, es uno de los artistas más conocidos de la música hispanoamericana. Con 3 álbumes de estudio publicados, también es famoso por ser un miembro del clan Montaner.

En su cuenta de Instagram posee unos 27,6 millones de seguidores, cifra que resulta reveladora a la hora de pensar en el alcance que tiene y en la cantidad de personas que siguen sus pasos ya sea en el ámbito artístico o en el de las redes sociales.

Esto se traduce en una importante fortuna que, de acuerdo con el portal Net Worth Spot, sería de unos 24 millones de dólares. A su vez, este medio indica que USD 17,1 millones de ese total corresponderían a sus ingresos por su perfil de Youtube.

Otro dato que explica la gran fortuna que posee el esposo de Evaluna Montaner es el que aporta Prensa Libre. Esta web indica que el artista nacido en Medellín, Colombia, cobra entre USD 300 mil y 500 mil por cada uno de los conciertos que da.

Qué pasa con la fortuna de Evaluna Montaner

A la hora de hablar de ingresos millonarios, la hija de Ricardo Montaner no se queda atrás. Es cierto que de ella no se conocen tantos datos como sucede con su esposo, de hecho, no se podría afirmar cuánto cobra por cada uno de sus shows.

A principios de este año El Espectador indicó que Evaluna sería dueña de una fortuna de unos 418 mil dólares tan solo por los ingresos que recibe por la publicidad en su cuenta de Youtube.

A esto habría que sumarle sus trabajos como cantante, ya sea por las reproducciones de sus canciones o bien por sus presentaciones en vivo, y también otros proyectos que tiene, entre ellos los de modelo y embajadora de marcas.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la fortuna de Camilo y Evaluna Montaner?