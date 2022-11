Soledad Pastorutti se paró frente a la cámara y presumió su belleza en esta fotografía

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más queridas de la Argentina. Es por eso que planea hacer una ficción de su vida para continuar empatizando con la gente. "Hay varios proyectos dando vueltas. Uno lo habíamos empezado con Gerardo Rozín", contó en una reciente entrevista con Teleshow.

Soledad Pastorutti

Y continuó: "El día que se pueda contar todo lo que yo viví sin necesidad de ir a los golpes bajos y esas cosas, mucha gente me va a entender mucho más. El que no me eligió como cantante me va a elegir desde otro lugar, como persona. Va a empatizar desde otro lugar".

"Se va a hacer este famoso crossover que a veces, hoy pasa con muchos artistas que no se da con la música bueno, lo que decías vos del tenista, yo he conocido a Luis Miguel desde otro lugar gracias a su serie. Y empecé a entender un montón de cosas, porque antes decía ah no, el divo, el que… Y decís no, no entendés todo lo que le pasó al tipo. Sería muy beneficioso para mi carrera tener un alguien que pueda contar todo lo que yo viví", señaló La Sole.

En Instagram se puede ver el gran cariño que su público le tiene: cada vez que sube nuevo contenido, sus publicaciones se llenan de amorosos mensajes y demostraciones de afecto. La Sole se dedica a compartir momentos relacionados a su música y sus shows, pero también sube los preciosos looks que elige.

Ahora, compartió una fotografía que no pasó por alto para nadie. La intérprete de 'Que nadie sepa mi sufrir' se paró frente a la cámara con un bellísimo vestido negro de gala y presumió su gran belleza.

