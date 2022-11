Nati Jota deseó los buenos días con esta fotografía desde el baño

Nati Jota es una de las jóvenes famosas argentinas que va al frente y no duda en decir nada de lo que piensa. "Sí, soy feminista", le reconoció a Teleshow en una reciente entrevista. "Es una palabra que en un momento me… Al principio decía '¿qué onda, ahora todas?' Creo que a muchas nos pasó. Son todas feministas, ¿qué pasa? Después me di cuenta que me interpelaba más de lo que creía. Siempre hablar de feminismo polémico. Hay mucha gente muy enojada con la palabra me parece", agregó.

Nati Jota

Y continuó: "Creo que se enojan porque lo ven como yo lo veía antes, 'ahora se suben todas a la moda del pañuelito y no sé qué'. Con el tiempo me di cuenta que me interpelaba mucho, que no veía en todas las cosas de la vida que el machismo me afectaba. Y hoy me sigue afectando. Cosas de la cotidianeidad en todo sentido. Por ejemplo, hay algo muy chiquitito que siempre veo, ¿no te pasa a veces que estás en una charla y los varones hablan y miran a los otros varones cuando hablan?".

"Son cosas tan sutiles, les interesa más ese feedback que el tuyo. O que el mío. O que el de otra mujer. Yo tampoco lo culpo al tipo porque estoy segura que no está eligiendo a dónde mirar, que le sale", indicó Nati.

Luego, señaló: "A mí me pasa un montón. Eso lo re noto. Es una cosa re chiquita. No te voy a decir que me parte el corazón ni que me siento acosada por eso. Después, en los vínculos con los hombres sexo-afectivos hay mil instancias en que el machismo está y estaba todavía presente. Uno lo normalizaba, decías 'es parte'. Y no, no tiene que ser parte de la normalidad sentirte presionada a hacer algo que no querés. Mil veces me ha pasado de más chica. Pero mil".

En Instagram, Nati Jota es muy activa y diariamente comparte contenido que no pasa desapercibido para nadie. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, deseó los buenos días desde el baño y sorprendió a todos.

