Las tres fotos de Sol Pérez que conquistaron miles de corazones en Instagram

Sol Pérez cautiva tanto en Instagram, como en Canal 26 y en Telefe. No es una joven que pase desapercibida y ella lo sabe. Hoy se desempeña como panelista en Gran Hermano y debate tras debate, sorprende no sólo con los llamativos y originales looks que elige, sino también con lo que dice.

Si bien en un comienzo aclaró que no iba a tener favoritos en el reality, días atrás confesó quién es su participante predilecta. "Hoy por hoy la que me encanta es Julieta y a quien le pongo fichas para la final es a ella. Para mí está haciendo un juego muy inteligente", le contó a Marcelo Polino en su programa radial.

Y remarcó: "La verdad es que yo pensé que Holder iba a ser más inteligente jugando, lo mismo Juan, pero ninguno de los dos se manejaron como yo creía".

Sol Pérez

"Pienso que Julieta está haciendo las cosas bien porque juega para el afuera y para adentro. En las redes ya hay muchos que les gusta y con sus compañeros tiene una buena relación, pero siempre dice todo lo que tiene que decir", continuó Pérez.

Este lunes, cautivó a todos con el outfit que eligió para la transmisión del foro y compartió tres fotos en la red. "Mucho sol", redactó junto a las fotografías que, rápidamente, conquistaron miles de corazones.

