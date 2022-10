Shockeante momento de Lali Espósito al escuchar un caso de acoso

Lali Espósito fue invitada nuevamente al ciclo más visto de España, El Hormiguero pero ya no más como una simple participación si no como colaboradora siendo 'Life coach', es decir que su rol se basa en responder diferentes cuestiones taboo en la sociedad sin ningún tipo de tapujo pero en esta oportunidad se quedó completamente helada al escuchar un caso de acoso.

La artista pop preparó su oreja para escuchar las consultas que le iba leyendo en una carta Pablo Motos en que el público se abre para tocar diversos temas aunque nadie esperaba que apareciera una tan fuerte.

Pablo Motos antes de leer la fuerte consulta comenzó diciendo: "Atención a esta no he puesto ninguna censura porque siento que tiene que es como es", avisó.

Seguido de ello leyó el mail de Raúl que ha causado bastante revuelo y escalofríos: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca que me recomiendas qué haga? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no se qué hacer, por favor ayudame, solo le envié 12 rosas amarillas y un peluche", expresó el destinatario, Raúl.

Fuente: Imagen / Captura - El Hormiguero.

La indignación de Lali en la tv española

A lo que la cantante le respondió con su postura firme y sin gracia alguna: "Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque nos regalas en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador, lo acabas de decir vos mismo con tu mensaje".

A su vez sumó indignada: "La mujer llegó a la justicia, lo ganó él (no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias).

Y cerró diciendo: "Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean que un ramo de flores no justifica la violencia que es esto de insistirle a alguien así que querido Raúl NO ES NO eso es lo que tengo para decirte a ti", lo desafío ante cámara.

Fuente: Imagen / Captura - El Hormiguero.

El mejor momento de Lali

Mientras que aprovecha su paso por Madrid como colaboradora del Ciclo una vez por mes, también se arma de agenda puesto que la tiene muy cargada de proyectos por un lado su Disciplina Tour global y por el otro la novela que estrenará el 4 de noviembre por Amazon Prime, El fin del amor bajo la dirección de Keka Halvorsen y basada en la historia de Támara Tenembaum.

Lali ha querido plasmar distintos momentos que fue viviendo en estos días en su cuenta oficial de Instagram con más de 11.1 en el que mostró un carrousel de 10 fotografías en las que abarca: poses, comidas madrileñas, salida con amigos y backstage en una de sus giras por España e Israel que fueron los últimos países que ha pisado con su equipo de dancers.

¿Dónde estará en las próximas fechas?

- Trelew - Gimnasio Municipal (28 de octubre)

- Neuquén - Ruca Che (29 de octubre)

- Corrientes - Estadio Boca Unidos (19 de octubre)

- Lima - Arena Perú (26 de noviembre)

- Movistar Arena - Bsas (3 y 4 de diciembre).

- Estadio Vélez- Bsas (4 de marzo 2023)