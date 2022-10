Así luce hoy Albeiro Manrique a 14 años de 'Sin senos no hay paraíso'

En junio de 2008, Telemundo lanzó Sin senos no hay paraíso y al instante acaparó todas las miradas de los televidentes. La telenovela estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión. Cuenta la historia de la bellísima Catalina Santana (interpretada por la joven Carmen Villalobos) y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Sin senos no hay paraíso

Sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo y hoy, a más de una década de su lanzamiento, no hay quien no recuerde a quienes entretuvieron a tantas personas en la pantalla chica. Muchos se preguntan cómo se encuentran ellos en la actualidad y por ello, aquí te contamos sobre uno en particular.

Fabián Ríos es el actor y modelo colombiano que se puso en la pel de Albeiro Manrique, el novio de Catalina. Sin embargo, la relación terminó por diversas diferencias y ambiciones y con el tiempo, insólitamente formó familia con Doña Hilda, la madre de su ex.

Tras su paso por la exitosa producción de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal, Ríos brilló en otras producciones. Participó en 'Doña Bella', 'El fantasma de Elena', 'Los herederos del Monte', 'Mi corazón insiste' y 'Dama y obrero', por nombrar algunas. Además, por su participación en Sin senos no hay paraíso, se le otorgó el Premio Latin Pride como "Mejor actor protagónico".

En la actualidad, Ríos tiene 42 años, es papá de dos hijos y está casado con Yuly Ferreira. ¡Mira cómo se encuentra hoy!

