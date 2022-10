George Clooney cometió un grave error en la crianza de sus hijos mellizos

George Clooney es un renombrado actor, conocido en todas partes del mundo, que hace poco estrenó su última película "Ticket to Paradise". A lo largo de su carrera ha brillado al interpretar cientos de papeles en diferentes películas y por eso ha recibido diversas nominaciones y premios. Gracias a su talento ha ganado 2 Óscar, 4 Globos de Oro y un BAFTA. Sin embargo, una de las cosas más importantes de su vida es su gran familia.

George Clooney, imagen de archivo.

Con los años el actor tuvo varias parejas, de hecho en 1989 se casó con Talia Balsan, pero al tiempo se divorció, así que decidió no volver a celebrar más bodas. A pesar de aquella decisión y luego de muchos años, George se enamoró de Amal Alamuddin, una abogada, activista y escritora libanesa. La mujer cambió toda su perspectiva y su pensamiento, según expresó en un podcast: "Este ser extraordinario entró a mi vida y me enamoré locamente. Supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente".

George Clooney y Amal Alamuddin. Imagen de archivo.

En 2014 se casaron y tiempo después tuvieron dos mellizos, Alexander y Ella. El matrimonio suele estar bajo el foco de atención, debido a la fama, pero siempre han intentado mantener a los mellizos fuera de la exposición mediática y las cámaras. Sin embargo, en algunas ocasiones los padres han compartido divertidas anécdotas en los medios.

George Clooney y su familia. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @ellaalexanderclooney

Al día de hoy los niños ya tienen 5 años, así que están en plena edad de juegos y aprendizaje. Según comentó el actor, le gusta dedicarse a educar a sus pequeños y a lo largo de estos años, sus hijos han rondado entre Estados Unidos, Italia e Inglaterra. Por eso Clooney admitió que siente que cometió un terrible error en la crianza. Resulta que sus hijos hablan en italiano, pero ni Amal ni George conocen este idioma.

George Clooney y su familia. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @celebritymothersanddaughters

"Los hemos armado con un idioma con el que pueden hacernos daño y realmente no sabemos lo que están diciendo", expresó el actor entre risas en una reciente entrevista en CBS Mornings. Asimismo, agregó que conocen el inglés y el francés. Por otro lado, comentó que Alexander, es muy bromista y es un fanático empedernido de Batman. Sin embargo, no le sorprende que su papá haya interpretado ese personaje en el pasado. "En una ocasión le dije 'Ya sabes, yo era Batman' y el me dijo 'Sí, pero ya no'", comentó Clooney haciendo referencia a su película de 1997.