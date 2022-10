Sabrosos Tamales colados para celebrar Halloween a la mexicana

Halloween siempre se celebra a lo grande, así que no existe mejor ocasión que este día para preparar deliciosos tamales colados. Es un hecho que existen tantos tipos de tamales como personas en el mundo, bueno, no tantos pero si muchos. Si no conoces esta receta, podrá parecerte extraño su nombre, pero claramente se debe a que literalmente la masa con la que se preparan estos tamales, se cuela. Así que imagina la suavidad que caracteriza a este platillo. Sin dudas, te fascinará.

Tamales colados. Fuente: El Sol de Córdoba

Ingredientes

1 pechuga de pollo en trozos o pollo desmenuzado

50 gramos de achiote

1 cebolla mediana fileteada

3 jitomates picados

3 dientes de ajo pelados

4 hojas de laurel

4 clavos de olor

4 granos de pimientas gordas

3 hojas de epazote fresco

Jugo de 2 limones o 1 naranja agria

1 cucharada sopera de manteca o aceite

1 manojo de hoja de plátano

1 pizca de sal al gusto

Para la masa:

1 kilogramo de masa de maíz nixtamalizada

200 gramos de manteca

5 hojas de epazote fresco

1 loncha de caldo de pollo o agua

1 pizca de sal al gusto

1 trozo de tela fina para colar

Rinde para 5 comensales.

Procedimiento

El primer paso para comenzar con la receta de tamales colados es preparar la salsa de achiote. Para eso, mezcla el achiote con 1 taza de agua, 2 dientes de ajo y jugo de limón. Lleva a licuar aproximadamente unos 2 minutos.

Luego, en una olla con un poco de manteca, sofríe la cebolla en julianas y el jitomate. Después, agrega el pollo y el achiote que licuaste con agua. Lo siguiente es añadir las hojas de laurel, las pimientas gordas, los clavos de olor y 2 tazas más de agua. También agrega sal al gusto, mezcla y deja cocinar a fuego medio alto. Cuando comience a hervir, agrega las hojas de epazote y mantén el fuego a una temperatura media baja.

En un bol, disuelve la masa de nixtamal con 2 tazas de agua. Ten en cuenta que debe quedar completamente aguada. Cuando se haya disuelto, pasa la mezcla por una tela fina para colarla y tira el excedente que quede sobre ella. ¡Tip MDZ! Para que tus tamales colados queden perfectos, si no consigues la tela fina, utiliza un colador y cuela la preparación unas 3 veces.

Ahora, toma media taza de la masa colada y agrégala a la olla con el guiso de pollo, mezcla una última vez y deja cocinar aproximadamente 15 minutos. Pasado ese tiempo y con la masa ya colada, es momento de cocinarla. Pásala a una olla y agrega la manteca, una cucharadita de sal, 5 hojas de epazote y 1 litro de agua o caldo de pollo. A partir de aquí, debes continuar moviendo hasta que la masa se espese, lo cual puede tomar de 25 a 35 minutos.

Una vez que la masa haya espesado lo suficiente, retírala del fuego y deja reposar unos minutos. Mientras tanto, puedes limpiar las hojas de plátano, cortarlas en pedazos de aproximadamente 25 cm y pasarlas sobre la flama directa para asarlas y que se ablanden.

Lo siguiente es lo más importante: con la masa, el guiso y las hojas listas, es momento de armar los tamales colados. Primero, coloca la hoja de plátano, enseguida una porción de la masa y luego un pedazo de pollo con salsa. Repite el proceso con cada uno. Cierra el tamal doblando la hoja por cada lado. Puedes asegurarlo con un hilo o con pedazos delgados de la misma hoja.

Ahora, pasa los tamales colados a una vaporera, tapa y deja cocinar a fuego bajo por 1 hora. Si no cuentas con vaporera, puedes calentar un poco de agua en una olla e improvisar una casera colocando encima un colador. Cuando haya pasado el tiempo de la cocción, ya podrás disfrutar de estos ricos tamales colados.

