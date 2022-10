Conmoción por la muerte de un querido artista joven

La fiesta de Halloween merecía ser una celebración a puro goce y disfrute, sin embargo en Corea del Sur ha ocurrido todo lo contrario, muchos jóvenes corrieron en el medio de la calle a quererse encontrar con la celebridad Lee Ji Han, un joven actor que participó en ‘The produce 101 season 2’, un reality show que buscaba gente para ser parte de una nueva banda de k – pop, pero finalmente en medio de una estampida, falleció.

El comunicado oficial de la prensa

Es 935 Entertainment y 9 Auto Entertainmento. Tenemos el corazón roto al ser recibido con tristes noticias. El actor Lee Jihan, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9 Ato Entertaiment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos dejó", reza la primera parte de la información certificada.

"Nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares que están en profundo dolor debido a la repentina muerte del actor Lee Jihan y de todos aquellos que lo aman y lo aprecian", agregaron.

"El actor Lee Jihan fue un dulce y cálido amigo para todos. No podemos creer que no pueda ver al infinitamente brillante e inocente actor Ji-han que siempre sonrió intensamente y me saludaba más", respecto a las apariencias del joven que era muy querido.

"Por favor, envía un cálido adiós al actor Izzyhan que nos dejó demasiado pronto. We 935 Entertainment y 9Auto Entertainmento recordaremos por mucho tiempo al actor Izzyhan que brilló maravillosamente con una pasión apasionada por la actuación. Una vez más, envío mis más sinceras condolencias al último viaje del difunto”, expresó su equipo de producción.

¿Quién era Lee Jin Han?

El joven tenía tan sólo 24 años y su debut actoral fue en la serie ‘Today was another Nam Hyun Day’ y además se dio a conocer con mayor popularidad en ‘Produce 101’.

La declaración de un duelo

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol decidió hacer un duelo nacional por respeto a la familia de los 153 fallecidos y ordenó que se investigará este caso trágico, además de ejecutar primeros auxilios para el centenar de heridos.

Una víctima que se suma entre las celebridades fallecidas

En las últimas horas a la lista de los mencionados más arriba se dio a conocer que quién también ha partidos luego del terrible accidente fue Kim Yoo Na, porrista profesional que ha trabajado en numerosos equipos de Béisbol.

#Itaewon Kim Yoo Na, la porrista profesional que trabajó con KIA Tigers y LG Twins, equipos de beisbol, es otra de las víctimas fatales de la tragedia. Tenía 24 años. pic.twitter.com/nGhYzBtbtD — Jini (@JiniChannel) October 30, 2022

Hasta el momento este es el parte de lo ocurrido en la estampilla.