Cómo fue la dolorosa partida del padre de la Doctora Polo

La Dra. Ana María Polo es muy fuerte y estricta en televisión, pero como todas, también tiene un lado sensible que salió a flote cuando conversó hace poco con Suelta la Sopa sobre la muerte de su padre. Sus declaraciones prácticamente me llevaron a las lágrimas, porque se nota que salieron del alma, y me hicieron sentir identificada. Entérate de cuáles fueron sus bellas palabras.

"Mi padre lo perdí hace unos años en el 2013… murió de cáncer, y siempre lo hizo con fortaleza", confesó la abogada sobre la muerte de su progenitor, quien era fumador y padeció de cáncer de pulmón.

A pesar de que se encontraba en Nueva York por motivos de trabajo, y no siempre estuvo al lado de su padre durante los últimos momentos, la presentadora de Caso Cerrado se siente satisfecha de haber tenido la oportunidad de agradecerle por muchas cosas.

"Muy agradecida de que fue mi papá, mi papá nos enseñó cosas bellas en la vida, siempre fue un ejemplo de responsabilidad, de simpatía, de honestidad y lealtad con mi madre, con nosotros. Tuve la oportunidad siempre de decirle: 'gracias viejo', ahí cuando estaba tendidito en su cama… es lindo poder dar gracias a tu padre", reveló Polo, quien es sobreviviente de cáncer de seno.

A pesar de que la entrevista no fue larga, la parte más emotiva llegó cuando se le preguntó sobre el momento que más recordaba junto a su progenitor. "Un padre no te deja un solo momento en la vida, un padre deja una trayectoria, y aquí está la trayectoria de mi padre, acá está su trabajo. Yo y mis hermanos somos tres personas decentes, trabajadoras, honestas, dignas, yo creo que ese es el mejor legado que un padre puede dejar", aseguró.