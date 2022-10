Descubre las telenovelas que rechazó Victoria Ruffo

Victoria Ruffo se ha distinguido siempre por su calidad actoral, incluso desde el inicio de su carrera cuando interpretaba solo papeles de "buena". Sin embargo, por diversos motivos no siempre estuvo muy a gusto con sus personajes. Específicamente, existieron dos propuestas de telenovelas que rechazó y hoy te contamos cuáles fueron.

Desde la época de los 80, Victoria Ruffo siempre ha interpretado personajes de chiquilla ingenua o, más bien, de gente buena. Ya de protagonista, siempre fue la bondadosa de la historia y así es como fue la actriz principal de exitosas telenovelas como Juana Iris, La Fiera, Capricho, entre muchas otras más.

Hoy en día se sabe que la actriz ha rechazado interpretar a las protagonistas antagónicas. Lo ha dicho ella misma: su personalidad no da muy bien con el papel de villana. Incluso, no olvida a Victoria Sandoval en la telenovela El triunfo del amor del cual, aunque su personaje no era de villana, no soportó el rechazo de la gente. Por ello ha querido continuar con su imagen de buena en cada oportunidad que se le presentó.

Las telenovelas que rechazó Victoria Ruffo

Uno de los casos donde Victoria Ruffo rechazó una telenovela fue con Rina. Esta misma se convirtió en la primera iba a tener sexo simulado, causando gran controversia en su público. En 1992, 15 años después, Pimstein le habría ofrecido a la actriz (que venía de hacer Simplemente María) el primer refrito de esa telenovela, pero en horario nocturno.

Ante la propuesta, la "queen" fue muy categórica y contundente con su rechazo. Dijo que no porque no estaba dispuesta a interpretar ni a una coja, ni a una jorobada, ni a nadie que tuviese un defecto físico. Francamente estaba harta de hacer refritos.

Victoria Ruffo es la "Queen", sin embargo ha rechazado telenovelas

Otra de las telenovelas que rechazó fue la historia de Corazón Guerrero con Alejandra Espinoza. En esta oportunidad el motivo fue porque su personaje ya estaba en pláticas para realizar la segunda parte de Corona De Lágrimas, así que quien tuvo este papel fue la actriz de su misma talla internacional Gabriela Spanic.

Asimismo, también ha estado del otro lugar cuando la actriz Lucía Méndez rechazó el papel de Victoria en la telenovela La madrastra. En ese momento se encontraba trabajando en otros proyectos y Victoria Ruffo lo tomó para transformarse en todo un éxito.

¿Cuál de todas sus telenovelas es tu preferida?