Las contundentes declaraciones de Verónica Castro tras ser señalada como acosadora de menores

En las últimas semanas, Verónica Castro ha estado en boca de todos tras ser acusada de mantener mensajes íntimos con fanáticas menores de edad. Todo comenzó luego de que el periodista mexicano de espectáculos, Jorge Carabajal, realizara un video en el que detallaba la acusación hacia la actriz de telenovelas. Desde ese entonces, se avivó la polémica, puesto que todos los portales de comunicación quisieron verificar el escándalo con la mismísima Verónica. Así, la protagonista de ‘Los ricos también lloran’ finalmente se atrevió a reaparecer y dar su versión de los hechos, desmintiendo todo aquello de lo que se la acusa.

Fue durante el programa Ventaneando, emitido por la pantalla de Azteca UNO, que Castro brindó una entrevista para dejar atrás la polémica de una vez por todas. En dicha charla, que se realizó por vía telefónica, la madre de Cristian Castro comentó que ha conversado con varias jóvenes pero que, en todo momento, sus padres han estado presentes, dejando en claro que nunca sostuvo mensajes íntimos con niñas menores de edad.

VERÓNICA CASTRO DESMIENTE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA. FOTO: INSTAGRAM @vrocastroficial

Concretamente, el periodista había señalado que Verónica se habría mostrado interesada en invitar a fanáticas menores a su casa en Acapulco, siempre y cuando sus padres no estuvieran presentes. Sin embargo, la actriz de 69 años desmintió esto en el programa emitido el lunes 17 de octubre. Es más, hasta se mostró indignada por la posición que tomó Tiara, la joven que la acusó en redes sociales.

"Estoy muy contenta y agradecida porque el grupo de chicas que compartían se han comunicado, ha salido afuera la verdad. Han puesto todo en su lugar, no había nada de nada. Esas jovencitas junto a sus padres, pues también hablaron y pusieron la verdad. Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza. Me duele mucho, yo siempre me he acercado a toda la gente de corazón. Quedó muy claro", determinó Verónica Castro.

Por otra parte, la actriz admitió haber realizado videollamadas con las jóvenes pero con el único deseo de querer estar más cerca de sus fanáticos que tanto apoyo le dan. Además, Castro señaló que la propia joven Tiara era la misma que organizaba y gestionaba las charlas virtuales, contando con los padres presentes.

Finalmente, Verónica Castro aseguró que sus abogados ya están trabajando al respecto, para poder defenderla de tan graves acusaciones. Asimismo, la actriz volvería a reactivar su cuenta de Twitter en poco tiempo.