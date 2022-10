Las tres canciones que Shakira le dedicó a Antonio De La Rúa

Shakira y Antonio De La Rúa estuvieron juntos más de una década. Entre el 2000 y el 2011 vivieron una intensa historia de amor que no terminó de la mejor manera. En un primer momento, anunciaron su ruptura como "temporal", pero lo cierto fue que el quiebre fue definitivo.

Shakira y Antonio De La Rúa

Antes de su pelea con el hijo del ex presidente de la República Argentina, la colombiana ya había conocido a Gerard Piqué, con quien posteriormente trajo al mundo a sus dos hijos: Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak. Al futbolista se lo encontró poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el clip musical de Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del torneo.

Y tras separarse, De la Rúa comenzó una batalla judicial contra la cantante. Tras varios idas y vueltas, demandas y contrademandas, la guerra terminó de común acuerdo.

Shakira

Aquí te contamos tres canciones que Shakira le dedicó a Antonio que, quizás, desconocías.

Día de enero: cuenta la historia de cómo se conocieron. Con este tema, Shakira consolidó su relación con Antonio quien, ese entonces era también su mánager. En la letra expresa el inmenso amor que sentía por él.