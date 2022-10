Cuántos años tenía Anya Taylor-Joy en El secreto de Marrowbone

Anya Taylor-Joy sigue conquistando Hollywood con grandes proyectos después del éxito de Netflix, Gambito de dama. Sin embargo, hacemos un recorrido de sus inicios y recordamos qué edad tenía en El secreto de Marrowbone.

Además de ser estadounidense, Anya Taylor-Joy tiene ascendencia española, argentina, inglesa y escocesa ya que su papá era un banquero argentino de origen escocés y su mamá una fotógrafa y decoradora de interiores inglesa nacida en Sudáfrica.

Actualmente, tiene 26 años y nació en Miami, Florida. Sin embargo, se mudó desde muy pequeña a la Argentina y vivió allí 6 años hasta que emigró a Londres, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Debido a su gran popularidad, forma parte de los miembros más jóvenes de la generación millennial.

A su corta edad ya cuenta con grandes proyectos dentro de la industria del cine y de la moda. Ha demostrado un gran talento como actriz y también como ser una verdadera it girl de la nueva década.

Cómo lucía y cuántos años tenía en El secreto de Marrowbone

Existe una lista completa de películas donde ha aparecido Anya Taylor-Joy. La mejor recomendación es verlas en orden cronológico para ser testigo de su gran evolución como actriz.

Entre las favoritas están The Witch, Split, Glass y Emma debido a sus versátiles y misteriosos personajes.

No obstante, es imposible no recordar su paso por El secreto de Marrowbone en 2016 cuando tenía 20 años donde interpretó a Allice, un personaje que le valió para crecer y quedar en la mirada de muchos productores. Vale recordar que su estreno fue el 27 de octubre 2017 en la pantalla grande.

El secreto de Marrowbone

El mismo guionista de El orfanato fue quien dirigió este "thriller". El secreto de Marrowbone narra la historia de 4 hermanos que, tras la muerte de su madre, deciden esconderse en una granja abandonada desconociendo que allí también se encontraba un terrible secreto entre sus paredes.

Anya Taylor-Joy recibiendo el premio en el Festival de San Sebastián por El secreto de Marrowbone

En esta misteriosa historia una criatura acosa a cada uno de sus protagonistas, encarnados por Anya Taylor-Joy, George Mackay, Mia Goth, Charlie Heaton, Matthew Stagg y Kyle Soller. Apasionante para quienes aún no la vieron.

A partir de su gran desempeño, Anya Taylor-Joy conquistó Hollywood con otros grandes proyectos posteriores como X-MEN: The New Mutants (X-MEN: los nuevos mutantes), Last Night in Soho (Última noche en Soho) y Here are the young men (Aquí están los jóvenes).

¿En cuál de todos sus papeles te ha gustado más?