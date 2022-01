Carmen Villalobos realizó un radical cambio de look para darle inicio al 2022

Si hay alguien que sabe cómo cautivar a los internautas con el contenido diario que sube a su Instagram es Carmen Villalobos. La actriz colombiana más querida de todos cuenta con más de 18 millones de seguidores que quedan fascinados cada vez que da señales de vida en la web.

Ahora, la antagonista de Café con aroma de mujer sorprendió a los usuarios con un radical cambio de look para darle inicio al nuevo año. "Mi gente, tengo que admitirlo... ¡Disfruté mucho ser rubia!", comenzó diciendo junto a un video donde se ve la transformación.

Y continuó: "Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades... ¿Qué les parece mi nuevo look? ¡A mí me encanta! Gracias a mi adorado Richie. Se vienen muchas sorpresas... Que tengan un grandioso 2022".

Como era de esperar, los mensajes no demoraron en aparecer y muchos elogiaron su nueva imagen. "Besha", "Mi Carmen bella tu te ves hermosa de todas las maneras posibles", "Hermosa", "Hermosa rubia, castaña, pelo largo, pelo corto, como sea", "Divina. Felicidades", "Así te ves mucho más guapa" y "Que alguien le explique a esta mujer que tenga el look que tenga se verá igual de increíble", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Carmen Villalobos en 'Sin senos no hay paraíso'

Además, hubo quienes aseguraron que con el cambio "volvió Catalina Santana" debido que así lucía cuando le dio vida a la protagonista de Sin senos no hay paraíso. Este personaje fue el que la catapultó a la fama internacional y no hay quien no recuerde sus andanzas en la telenovela junto a las chicas del barrio.