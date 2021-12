Carmen Villalobos compartió el resumen de su año 2021 y le llovieron comentarios

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas y de eso, no existen dudas. En Instagram, son más de 18 millones de personas quienes la siguen y están pendientes a cada movimiento que da. Ahora, la artista exclusiva de Telemundo compartió un llamativo resumen de su año 2021 y le llovieron los comentarios.

"Hoy me dieron ganas de escribir esto...", comenzó diciendo junto a un clip donde hay fotografías y videos de todo lo que realizó en el año. "Empecé a trabajar desde los 17 años y así ha sido hasta el día de hoy. He sido muy bendecida por Dios porque es él quien guía mi camino", continuó.

Carmen Villalobos

Y sumó: "Siempre he sido una mujer fuerte de carácter, pero con una sensibilidad única (yo sé que suena raro) pero es así. Siempre he velado no solo por el bienestar de mi familia si no de todas las personas que me rodean (así ellos no se den cuenta). He tenido etapas de mucha felicidad, pero también de mucho cansancio, mucho trabajo, de estar mal, muuuuuy mal... He llorado lo que no se imaginan, lloro por todo, es más, la última vez que lloré con todas mis fuerzas fue ayer..."

"¿Y saben algo? Así como me gusta inspirar fortaleza también se vale decir que no podemos más, que estamos agotados, cansados, desgastados y es válido gritar y derrumbarse porque sentimos que ya no tenemos la fuerzas para continuar...", indicó.

Finalmente, cerró: "Pero en general, soy una persona muy positiva y los que me conocen saben que me encanta contagiar felicidad y para serles honesta, me quedo con esa versión. ¡GRACIAS 2021 POR TODO!".

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Hermosa mujer te admiro mucho, se vale caerse y de nuevo levantarse con mas fuerzas, te admiro mucho que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia, saludos desde Ecuador", "Eres una mujer auténtica y que inspira a todos", "Este año ha sido tan hermoso, todo lo que lograste es increíble, deja que 2022 sea igual de increíble, te amo mucho" y "Maravillosa. Eres humana, es válido sentir, cansarse, llorar y recordar de nuevo lo grandiosa que eres, mucha admiración por ti bellísima mujer", son algunos de los tantos que se pueden leer.