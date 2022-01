Para estar atentos, 4 señales de fiebre en tus perros

El cuidado de las mascotas debe ser responsable y se tiene que atender a sus necesidades. Esto va más allá de su alimentación. Es que a esta tarea se le suman la desparasitación, vacunación y el mantenimiento de su buen estado de salud en general. Y al igual que las personas, los perros pueden presentar ocasionalmente fiebre y hay algunas señales para detectarlo.

Cuando esto sucede y vemos que nuestra mascota no se siente bien y está afiebrado, resulta imprescindible trasladar al animal al médico veterinario para que pueda darle la atención necesaria. De manera, que se recupere y no se vea aún más afectado. Pero para conocer si tiene fiebre o no, existen algunas señales fáciles de distinguir.

Existen algunas señales de fiebre en el perro

Fuente: Shutterstock

Debilidad. Una primera señal de fiebre en tus perros , es el estado de debilidad general. Cuando esto sucede, la mascota suele estar recostada en su cama y poco lo motiva a levantarse de ese sitio. Es decir, no elige jugar ni dar paseos como lo hace normalmente.

en tus , es el estado de debilidad general. Cuando esto sucede, la suele estar recostada en su cama y poco lo motiva a levantarse de ese sitio. Es decir, no elige jugar ni dar paseos como lo hace normalmente. Nariz seca y caliente al tacto. Por otra parte, podrás distinguir que el animal se encuentra afiebrado al tocar su hocico. Al hacerlo, notarás que esta se encuentra caliente y que no está húmeda como sucede normalmente.

al tocar su hocico. Al hacerlo, notarás que esta se encuentra caliente y que no está húmeda como sucede normalmente. Pérdida de apetito. Acompañado a estos síntomas, suele aparecer la falta de apetito. Cuando los perros presentan fiebre, suelen perder las ganas de comer y se alimentan menos de lo normal a pesar de que les ofrezcas su comida favorita.

Ante la sospecha de fiebre, consulta con un especialista

Fuente. Shutterstock

Jadeos. Otra señal de fiebre en las mascotas, es que comienzan a jadear y emitir sonidos en forma de quejido por el malestar general.

Ten en cuenta que ante la presencia de estos u otros síntomas, deberás consultar con un especialista para que determine la causa de la fiebre y darle la atención necesaria. Asimismo, evita medicarlo con remedios caseros.