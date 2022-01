Para tener en cuenta en verano, cómo proteger a las mascotas en esta temporada

El hemisferio sur vive en este momento el verano y las altas temperaturas se hacen sentir. De igual modo que lo pueden sufrir las personas, las mascotas son propensas a verse afectadas por el calor. Por eso, para evitar problemas, es preciso tener en cuenta ciertas recomendaciones.

Las mascotas son compañeros adorados por muchas familias. Suelen ser muy cariñosas y compañeras, pero también es preciso tener en cuenta algunos cuidados básicos, cómo su alimentación o desparasitación. De igual modo, siempre es necesario tener en cuenta otros recaudos. Uno de ellos, es protegerlos de las altas temperaturas en el verano.

Deja agua fresca y limpia a su alcance

Fuente: Shutterstock

En tal sentido, un primer consejo para tener en cuenta en el verano, es no dejar al animal encerrado en el auto ni en ningún espacio donde el calor pueda concentrarse y que no esté correctamente ventilado. Es en estos lugares, cómo también en sitios en los que se concentra la temperatura, donde los perros pueden sufrir golpes de calor, por lo que sin importar si es por poco tiempo, no los dejes en el automóvil.

Otra de las recomendaciones para tener en cuenta si quieres evitar que el calor afecte a tus mascotas en el verano, consiste en dejar agua a su alcance. Este sencillo consejo evitará que él animal se deshidrate y permitirá que pueda beber cuando lo necesite. Asimismo, procura que este bowl no quede expuesto al sol o en sitios donde le dé mucho calor.

No olvides revisar al animal para asegurarte de que todo va bien

Fuente: Shutterstock

En línea con lo anterior, procura que el animal pueda descansar en un lugar con suficiente sombra, dónde no esté expuesto al sol. También es recomendable la fabricación de helados caseros para mascotas, que pueden servir tanto de premio, cómo de refresco.

Asimismo, procura mantener su pelo corto y cepillado. Así, no solo evitarás enredos, sino que también con un pelaje corto, el animal no sufrirá calor como consecuencia de esa gran capa que recubre su cuerpo.