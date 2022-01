Cuál es el contenido que la producción de Pasión de gavilanes le pidió a Danna García que borre de sus redes

La espera está llegando a su fin y muy pronto los fanáticos de Pasión de gavilanes podrán volver a ver a sus personajes favoritos en la televisión. Casi 20 años debieron pasar desde el día que la telenovela vio la luz en Canal Caracol para que los Reyes y las Elizondo retomaran sus andanzas en la pantalla chica. La secuela será estrenada el mes que viene en Telemundo, la ansiedad de sus seguidores no para de crecer y están pendientes de todo lo que ocurre en las grabaciones.

El pasado fin de semana, un mensaje de Danna García, quien le da vida a Norma Elizondo en la tira, generó gran preocupación en los fans del culebrón creado por Julio Jimenez. Tal fue el revuelo que generó y para evitar ningún tipo de pánico, la actriz debió eliminar la publicación.

¿Qué había subido? La artista colombiana, redactó: "Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente".

Tras borrarlo y debido a una catarata de mensajes, decidió realizar una transmisión en vivo en Instagram y explicó lo sucedido. "No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", manifestó.

Pasión de gavilanes

En estos momentos, la actriz, al igual que otros compañeros de la telenovela, se encuentra aislada de manera preventiva. Al respecto, reconoció que "es lógico" que eventualmente se den casos positivos ya que es un equipo de trabajo de más de 360 personas.