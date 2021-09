Lali Espósito demuestra por qué es la reina de Instagram

Lali Esposito salió la semana pasada a aclarar las noticias, de los sitios de espectáculos, que aseguraban que se había bajado de un evento solidario por la presencia de Tini Stoessel.

“No me baje de ningún show chiques, porque jamas fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora” indicó Lali en un tuit compartido en su cuenta oficial. “Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haría” amplió la cantante y actriz de 29 años.

En las últimas horas, Lali Espósito compartió unas fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional. La protagonista de Sky Rojo lució un top y pantalón de vestir tiro alto de color blanco y un chaleco con detalles bordados. Además, la talentosa sudamericana complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de corazón blanco y uno de múltiples melodías de música fue el corto epígrafe que eligió Espósito para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Lali Espósito

Como era de esperarse esta publicación que tiene única protagonista a ex pareja de Peter Lanzani se llenaron velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 350 mil corazones. Además, la intérprete de éxitos como “Sin querer queriendo” y “Lo que tengo yo” recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia increíble figura de parte de sus más fieles seguidores.