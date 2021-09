Jorge Aravena fue eliminado de 'La casa de los famosos' y así reaccionó

La casa de los famosos ya cuenta con su quinto eliminado: Jorge Aravena. El actor venezolano quedó en la cuerda floja junto a Cristina Eustace, Alicia Machado y Christian de la Campa. Los cuatro ingresaron a la sala de eliminación tomados de la mano y riendo. ¿Qué ocurrió?

La primera en quedar salvada fue Alicia, luego Héctor Sandarti nombró a Christian, quien -por tercera vez- es librado de quedar afuera y posteriormente, Cristina que abrazó a Jorge muy emocionada. "Te quiero mucho", le expresó al actor y él insistió en que se encontraba bien a pesar de su cara de tristeza.

Antes de saberse eliminado, él manifestó -con la voz quebrada- a sus convivientes: "Compañeros quiero que sepan que pase lo que pase disfruté con ustedes a mi estilo pero de eso se trata esto aquí, de ser uno mismo, así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora, me encabrona ponerme sentimental".

"He disfrutado, me he enojado también, la he pasado muy bien, mal también, hay una variedad de sentimientos. Quisiera decir más cosas pero las voy a evitar porque no voy a poder hablar en este momento", agregó.

Aravena quedó eliminado de La casa de los famosos

Los seguidores del reality de Telemundo expresaron su apoyo en las redes sociales a Aravena. "Qué bonito habló Jorge, muy respetuoso, sin groserías ni envidia, eso señores es de grandes y es de aplaudir y gente así es la que se quiere y también se respeta”, redactó uno de los internautas.

Uriel de Toro, Daniel Vargas, Tefi Valenzuela y Anahí Izali, son quienes ya se despidieron de La casa de los famosos. A esta lista, además, se suma Kimberly Flores, quien optó por abandonar el programa de manera voluntaria porque su familia la necesitaba.