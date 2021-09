Nati Jota sabe cómo cautivar a sus fans con su figura frente al espejo

Nati Jota no tiene problemas en enseñarse tal cual es. Si bien hoy se la ve muy segura de sí misma en la red, en el pasado no siempre fue así. La joven de 27 años le hizo frente, en más de una ocasión, a las críticas y trabajó duramente para que no le afectara lo que otros opinaran de ella.

Algunos meses atrás, Nati compartió una postal en traje de baño en la que no demoraron en aparecer los mensajes opinando de su figura y realizó un fuerte descargo. "Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma... me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", expresó en Instagram.

Y continuó: "Como que, justo cuando yo creo que estoy más segura conmigo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy… ¡Tacate! Aparece esto para decirme: ‘¿estabas segura de esto?’, ¿te gusta tanto en realidad?’ Gracias".

Además, reveló lo que le afectaba de más chica y hoy lo lleva con orgullo. "Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos xupa un huevo", indicó.

Ahora, sin temor al qué dirán enseñó, una vez más, su figura frente al espejo y cautivó a más de uno de los internautas. Nati posó con un precioso look deportivo: un short azul que combinó con un ajustado top rojo.