Desde el río, Nati Jota acapara todas las miradas y le llueven los halagos

Nati Jota es una de las jóvenes argentinas que más revuelo ocasiona en las redes. Ya sea por las fotografías o por sus dichos, con frecuencia su nombre está en boca de todos. Algunos días atrás, revolucionó la web con un polémico tuit sobre el feminismo.

"Lo de Afganistán me pone todo patas para arriba. No puedo entender que sea el mismo mundo que el nuestro, hasta parecen quisquillosas nuestras luchas considerando que las mujeres no pueden ni salir a la calle sin un tipo al lado, no pueden estudiar, hablar, no sé, me rompe el corazón", manifestó en Twitter.

Varios de sus seguidores salieron al cruce y una usuaria la fulminó. "No, mi ciela. Una cosa no quita la otra. Lo que están pasando las mujeres en Afganistán es un horror, pero eso no convierte nuestra lucha en quisquillosa. Me asusta que las redes sociales le den tanta difusión y llegada a una mina como vos", escribió la internauta.

Nati Jota

Al ver el escándalo que se generó en la red social del pajarito, aclaró: "Dije hasta parecen quisquillosas no porque yo las crea quisquillosas. Justamente es tan fatal lo que pasa que hace que nuestra justa lucha parezca extraña. Vos igual lo vas a tomar como se te cante el or** porque no te importa ni la lucha ni nada, sólo que yo sea una bol***".

Ahora, nuevamente alborotó la web, pero esta vez lo hizo con dos postales desde el río. Nati posó para la cámara, se llevó todas las miradas y recibió cientos de halagos. "Bebé tan linda, me desesperas", "Qué mujer", "Qué curvas muñeca", "Que hermosa sos" y "Linda", son algunos de los que se alcanzan a leer entre la multitud de emojis que le dejaron sus fanáticos en la publicación de Instagram.