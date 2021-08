Nati Jota posó frente al espejo en top luego de entrenar y generó debate

Luego de unas largas vacaciones en el exterior, Nati Jota finalmente emprendió su retorno a la Argentina. Para su tristeza, a minutos de que su avión saliera de los Estados Unidos, le avisaron que se retrasaba el despegue y quedó varada en la terminal aérea con muy poca gente.

"Los aeropuertos están casi vacíos. Cerraron el lugar de comidas, ni siquiera podés entrar a esa hora, me da un poco de miedo, la verdad. Siento que es la película ‘La terminal’, aunque no la vi, por eso ya no sé qué hacer en el aeropuerto", expresó angustiada para sus seguidores en Instagram.

Y contó: "Estoy con un grupito de supervivencia. Primero, en el aeropuerto solo hay argentinos, porque el único vuelo extraño que sale a esta hora es el nuestro. Segundo, grupo de supervivencia: ‘¿querés unas papitas? Tomá, acá conseguí’, las racionamos exactamente un poco para cada uno, para superar este momento, estamos en esa".

Ahora, ya de nuevo en su hogar y debido a que debe cumplir con el aislamiento obligatorio, Nati se puso a realizar actividad física para pasar el rato. Como era de esperar, luego de terminar con su rutina, compartió una publicación en sus redes sociales.

"Volvió el entrenamiento en casa, no vacié las valijas, ni las abrí. Pero ya entrené", redactó junto a una fotografía posando con un hermoso top rojo y un short naranja frente al espejo. Además, generó un debate al consultarle a sus fanáticos si lo que había realizado estaba bien o mal.