WhatsApp suspenderá tu cuenta si tienes estas apps en tu smartphone

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y por ello, sería difícil pensar hoy una vida sin ella. Gracias a sus funciones gratuitas, personas que están a miles de kilómetros de distancia pueden ponerse en contacto en tan sólo un segundo. Se pueden enviar mensajes de texto, de voz, documentos, fotografías, realizar videollamadas y mucho más. No por nada posee más de dos mil millones de usuarios en todo el planeta.

WhatsApp posee más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo / istockphoto

Pocos días atrás, muchos de ellos quedaron sorprendidos al notar que su cuenta había sido suspendida. Aquí te contamos el motivo para evitar que esto siga ocurriendo.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", explican desde la empresa.

¿Cuáles son las apps prohibidas que debes evitar para que suspendan tu cuenta? WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Ambas son desarrolladas por terceros y se utilizan, en su gran mayoría en dispositivos Android.

WhatsApp prohíbe el uso de aplicaciones de terceros para proteger a sus usuarios / istockphoto

Sobre ellas, desde la empresa de Facebook, explican: "Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".