El motivo por el cual La Chilindrina nunca más se sacará una foto en bikini

María Antonieta de las Nieves alcanzó una importante popularidad gracias a El Chavo del 8, programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños. La actriz se puso en la piel de La Chilindrina y llevó alegría a millones de hogares con sus ocurrencias frente a las cámaras.

Se caracterizaba por lucir siempre dos colitas en su cabello, por sus llamativas pecas, sus grandes anteojos y su estridente y chillón llanto. Era hija de Don Ramón (Ramón Valdés), un viudo que tenía muchos oficios para sobrevivir y que se escabullía del Señor Barriga (Édgar Vivar) para no pagarle la renta. Era muy amiga del protagonista de la tira que era interpretado por Chespirito.

Algunos meses atrás, una fotografía de ella en bikini generó un gran revuelo en las redes sociales. Ahora, la actriz salió a hablar y, a pesar de haber recibido cientos de halagos, confesó que nunca más se sacará una foto en traje de baño.

"Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto", explicó.

La Chilindrina posó en bikini a sus 70 años

Y agregó: "Acababa de perder a mi esposo (Gabriel Fernández) y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Hui de la realidad y adelgacé diez kilos. Diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ya los repuse".