A sus 49 años, Mónica Ayos derrite la red con su hermosura

Mónica Ayos tiene 49 años pero, por el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, parece de mucho menos. A su edad, luce una figura envidiable y son muchos los que se cuestionan cuál es su secreto para verse radiante.

"Me preguntan tanto por dietas, rutinas, secretos de belleza, piel, pelo, etc y no me canso de decirles una y otra vez que uno siempre elige las fotos donde hay una luz que favorezca, elijo la que meto panza/saco c*** y me pongo derechita trabando piernas, nunca las q estoy encorvada con un ojo cerrado adiposidades asomando o saltando con la flacidez", reconoció algún tiempo atrás en la red ante la insistencia de los usuarios.

Sobre la rutina que realiza a diario para lucir espléndida, señaló: "Hago largas caminatas y algunas veces bici, tenis y paleta". Además, detalló que trata de evitar el consumo de gaseosas, alcohol y los jugos azucarados o licuados pesados. De su dieta eliminó las harinas y "aflojó" con el consumo de carnes.

Mónica Ayos???

Y, sobre su alimentación, sumó: "Mucha ensalada a la que le agrego edamames, y todo tipo de verduras grilladas, sal baja en sodio, nada de aderezos, excepto un poquito de oliva y bastante limón. En lugar de mayonesa le pongo hummus a todo".

Ahora, en una de sus últimas publicaciones en la web, derritió a los internautas con su hermosura y más de uno quedó obnubilado al verla. Ayos posó para la cámara con dos bellísimas capelinas que combinó con unas gafas oscuras y recibió decenas de halagos.