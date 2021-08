Jimena Barón incendió la red con su increíble figura

Jimena Barón volvió a deslumbrar a sus millones de seguidores en las plataformas virtuales con su impactante hermosura. La actriz y cantautora de 34 años volvió a Instagram hace unos meses tras un gran parate y sus contenidos se viralizan de manera inmediata.

Por otro parte, Jimena mostró su apoyo a Mariano Martínez, nuevo participante de “La Academia”, ante las críticas recibidas en el último tiempo. “Bueno, me encantás. Y me encanta que estés acá. Y yo no te voy a felicitar porque me parece que debería ser completamente normal que cada uno haga lo que se le cante el traste y que nadie juzgue, y que no jodan” señaló la jurado.

Hace unas horas, Jimena Barón publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la intérprete de “La Tonta” desplegando toda su belleza ante el lente de la cámara. La morocha se mostró de espalda con un toallón en su cabeza y una sola prenda a la vista que resaltó algunos de sus tatuajes.

“Cuando nadie me ve” fue el sencillo y corto texto que eligió Barón de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 1.4 millones. Además, la mediática artista recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles seguidores.