Todo lo que debes saber para cultivar una Monstera deliciosa o Costilla de Adán

Costilla de Adán o Ceriman son algunos de los nombres populares con los que se conoce a la Monstera deliciosa (denominación científica). Se trata de una especie nativa de las zonas tropicales de América que gusta de climas cálidos por eso se ha convertido en una popular planta de interiores aunque también se suele cultivar en jardines por sus mínimos cuidados y fácil adaptación.

Sus enormes hojas tienen un tamaño tan inusual y característico que, antiguamente, se la denominaba "monstruosa". Es por este motivo que finalmente ganó su denominación. Los cortes y agujeros también son otra de sus peculiaridades ya que se asemejan a una costilla.

Sus enormes hojas hizo que ganara su nombre ya que la consideraban una planta "monstruosa". Foto: Pinterest

Realmente se trata de una especie trepadora que requiere de un sostén para que sus tallos flexibles no caigan y se debiliten, aunque para soportar este peso crea una raíz superficial bastante fuerte para equilibrar.

Cuidados de la Costilla de Adán

La Monstera deliciosa es una planta muy fácil de cuidar que no te dará mayores dolores de cabeza. Puedes ubicarla en tu jardín y en el interior de tu casa donde se hará lucir con su poder ornamental. Al aire libre es mejor colocarla lugares de semi sombra donde no reciba los rayos del sol de forma directa ya que esto podría hacer que sus hojas se quemen. Dentro de una casa lo ideal es ponerla en un espacio muy bien iluminado pero no muy cerca de las ventanas.

La Costilla de Adán es una planta ideal para ser cultivada en interiores. Foto: Instagram

Las temperaturas elevadas no será un problema para ella, pero debes protegerla del frío ya que las heladas la matarán.

El riego debe ser muy preciso, lo ideal es dejar que la tierra se seque por completo antes de incorporar más agua y sus hojas jamás deben ser pulverizadas.

Es importante que le otorgues una maceta amplia donde pueda desarrollarse cómodamente, la falta de espacie hará que su crecimiento sea menor.