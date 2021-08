Sin fallas: prepara un merengue italiano ¡con todos los trucos!

Para los pasteles o para unos muffins, un merengue acompaña a la perfección.Esta receta no tiene dificultades, aunque sí hay que tener en cuenta algunos detalles para que nada falle. Recuerda limpiar muy bien los batidores y el recipiente, no debe tener nada de grasa, caso contrario no funcionará.

Esta merengue se hace con un almíbar, pero lo utilizaremos a punto bolita; puedes colocar un poco de caramelo en agua o sobre una mesada y toca la consistencia , y verás que si es fácil de manipular o es una bolita está en su punto. Si tienes un termómetro es de 117ºC a 120ºc aproximadamente.

El color puede ser a tu gusto.

Ph. Los Muertos Crew en Pexels

Apunta los detalles de esta receta ¡y buen provecho!

Ingredientes:

40 gramos de claras

80 gramos de azúcar

Procedimiento:

Tomamos una olla, colocamos el azúcar y colocamos un 30% de agua, dejamos que se haga el almíbar. Cuando esté en su punto empezamos a batir las claras, una vez espumadas seguimos batiendo y añadimos el almíbar, batimos en forma permanente hasta que se integre y baje la temperatura.